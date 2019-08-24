Пожары в Амазонии: ЕС может отложить торговое соглашение с Бразилией

Если власти Бразилии не предпримут активных мер для тушения масштабных лесных пожаров, Евросоюз не ратифицирует торговое соглашение с Меркосур.

Европейский союз пригрозил отложить подписание торгового соглашения с Бразилией из-за бездействия местных властей насчет масштабных лесных пожаров в Амазонии. Об этом говорится в заявлении президента Европейского совета Дональда Туска, опубликованном на сайте организации в субботу, 24 августа.

По словам Туска, Европейский союз выступает за создание зоны свободной торговли с Бразилией, но может заморозить подписание соглашения, если власти страны не начнут бороться с лесными пожарами.

"Мы, конечно, выступаем за соглашение между ЕС и Меркосур, которая также касается защиты климата и окружающей среды, но трудно представить гармоничный процесс ратификации европейскими странами до тех пор, пока правительство Бразилии позволяет уничтожать зеленые легкие планеты Земля. Речь идет о нашем "быть или не быть", - говорится в заявлении.

Кроме того, Туск добавил, что Европейский союз готов предоставить Бразилии финансовую помощь для борьбы с лесными пожарами в Амазонии.

Напомним, что ранее в лесах Бразилии рекордное количество пожаров.

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