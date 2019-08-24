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NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Комментариев: 1
Астронавт получила доступ к банковскому счету своей бывшей жены и следила за ее финансовыми операциями, находясь на МКС.
На МКС возможно произошло первое преступление в космосе
На МКС возможно произошло первое преступление в космосе
NASA

Американское аэрокосмическое агентство проверяет информацию о том, что астронавт Энн МакКлейн получила доступ к банковскому счету своей бывшей жены, находясь на Международной космической станции. Это может быть первым преступлением, совершенным в космосе, сообщает The New York Times в субботу, 24 августа.

Бывшая жена астронавта Саммер Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию. При этом сама МакКлейн, которая уже вернулась из космоса, сообщила через адвоката, действительно следила за счетами бывшей жены - хотела убедиться, что финансы семьи в порядке, и что удается оплачивать счета и ухаживать за ребенком, которого МакКлейн и Уорден воспитывали до развода. Уорден является биологической матерью их ребенка.

“Она (МакКлейн) категорически отрицает, что сделала что-то плохое”, - говорит адвокат Расти Хардин.

Согласно действующим на МКС правилам, которые установили США, Россия, Япония, Канада и Евросоюз, на людей и имущество в космосе распространяется национальное право. Соответственно, американец, совершивший преступление в космосе, будет подчиняться американскому законодательству, японец - законам Японии.

В правилах также оговаривается возможность выдачи преступника на Землю в другую страну, если там решат привлечь к ответственности гражданина другого государства за преступления в космосе.

Напомним, что ранее в Эмиратах жена подала на развод, потому что ее муж “слишком добрый”.

Также сообщалось, что друзья сорвали джекпот десять лет использовав те же цифры.

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Теги: космос, преступления, NASA, курьезы, курьез, расследование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    24.08.2019, 21:35
Оценка:  -1
Rangol
Лесбиянки в космосе зло
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