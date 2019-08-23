Глава Банка Англии хочет создать новую резервную валюту

Марк Карни предложил заменить американский доллар другой резервной валютой: он считает, что заменой должна стать новая цифровая валюта.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что опора на американский доллар в качестве резервной валюты может оказаться слишком рискованной. Об этом он высказался на ежегодной конференции Федерального резерва в США, сообщает CNBC в субботу, 24 августа.

Заменой доллару, по его мнению, должна стать новая цифровая валюта, основанная на глобальной корзине товаров.

"В многополярном мире вам нужна многополярная валюта", - заявил он.

Карни отметил, что такая цифровая валюта обеспечит равновесие в системе, в которой некоторые страны перешли к нулевым или отрицательным процентным ставкам, а другие, включая США, оставляют их положительными.

Марк Карни занимает пост главы британского центрбанка с июля 2013 года. До этого он считался наиболее вероятным новым главой МВФ, однако не получил поддержку от европейских правительств.

Напомним, что ранее Нацбанк резко снизил покупку доллара на межбанке.

Также сообщалось, что курс юаня к доллару рекордно снизился.

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