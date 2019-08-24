Во Франции протестуют недовольные саммитом G7

По информации издания, в шествии, которое насчитывает около 15 тысяч человек, принимают участие антикапиталисты, экологи, антиглобалисты и несколько десятков "желтых жилетов".

"Мы не можем защищать интересы семи стран от интересов семи миллиардов человек", - звучат лозунги протестующих.