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Во Франции протестуют недовольные саммитом G7

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В городе Байонна произошли столкновения, полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
 
Во французском городе Байонна правоохранители четыре раза применяли водометы для разгона шествия противников саммита G7, который проходит в Биаррице. Об этом 24 августа сообщила газета Le Monde.
 
По информации издания, в шествии, которое насчитывает около 15 тысяч человек, принимают участие антикапиталисты, экологи, антиглобалисты и несколько десятков "желтых жилетов". 
 
"Мы не можем защищать интересы семи стран от интересов семи миллиардов человек", - звучат лозунги протестующих.
 
Отмечается, что столкновения противников саммита с полицией переросли в беспорядки и приблизительно в 19.00 (20.00 по киевскому времени) правоохранители применили против участников шествия водометы и слезоточивый газ.
 
 
 
Напомним, 24 августа в Биаррице начался саммит G7. Безопасность в регионе обеспечивают более 13 тысяч полицейских.
 
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Теги: беспорядки, Франция, протесты, видео, саммит, полиция, акция, слезоточивый газ, Водометы, G7
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Источник: korrespondent.net

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