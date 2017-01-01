Британия отправила военный корабль в Ормузский пролив
Эсминец HMS Defender будет наблюдать за безопасностью в регионе совместно с морской миссией США.
Британия отправила в Ормузский пролив боевой эсминец HMS Defender. Об этом в субботу, 24 августа, сообщила пресс-служба Королевских военно-морских сил.
Отмечается, что корабль присоединится к морской миссии США для наблюдения за безопасностью в Ормузском проливе.
"Британия готова защищать свободу судоходства всякий раз, когда она подвергается испытаниям", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.
Ранее сообщалось, что Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.
Этому предшествовал захват Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе.
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