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Помощники Трампа раскритиковали Макрона - СМИ

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В Вашингтоне остались недовольны попыткой давления президента Франции на американского лидера перед саммитом G7, пишет The Wall Street Journal.
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп
 
Члены американской администрации раскритиковали французского лидера Эммануэля Макрона за попытку оказать давление на президента США Дональда Трампа перед саммитом G7. Об этом  в субботу, 24 августа, сообщила газета The Wall Street Journal.
 
По информации издания, представители властей США в частных разговорах критиковали Макрона за попытку склонить Трампа к обсуждению "нишевых вопросов" вроде климатических изменений и развития Африки.
 
Отмечается, что члены американской администрации остались недовольны инициативой Макрона относительно проведения рабочего завтрака в режиме тет-а-тет в Биаррице, который не был запланирован заранее.
 
Как указали источники назеты, во время этой встречи Макрон настоял на обсуждении вопросов экологии и заручился поддержкой Трампа по темам, которые в первую очередь отвечают политическим интересам французского лидера. 
 
Напомним, саммит Большой семерки начался в Биарицце вечером 24 августа.
 
Ранее стало известно, что Трамп выражал недовольство необходимостью посетить предстоящий саммит G7, называя его бесполезной тратой времени из-за большого внимания вопросам экологии.

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Теги: США, Белый Дом, помощники, Трамп, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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