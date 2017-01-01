Помощники Трампа раскритиковали Макрона - СМИ

В Вашингтоне остались недовольны попыткой давления президента Франции на американского лидера перед саммитом G7, пишет The Wall Street Journal.

Члены американской администрации раскритиковали французского лидера Эммануэля Макрона за попытку оказать давление на президента США Дональда Трампа перед саммитом G7. Об этом в субботу, 24 августа, сообщила газета The Wall Street Journal

По информации издания, представители властей США в частных разговорах критиковали Макрона за попытку склонить Трампа к обсуждению "нишевых вопросов" вроде климатических изменений и развития Африки.

Отмечается, что члены американской администрации остались недовольны инициативой Макрона относительно проведения рабочего завтрака в режиме тет-а-тет в Биаррице, который не был запланирован заранее.

Как указали источники назеты, во время этой встречи Макрон настоял на обсуждении вопросов экологии и заручился поддержкой Трампа по темам, которые в первую очередь отвечают политическим интересам французского лидера.

Ранее стало известно, что Трамп выражал недовольство необходимостью посетить предстоящий саммит G7, называя его бесполезной тратой времени из-за большого внимания вопросам экологии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet