Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп остался доволен первым днем саммита G7

Комментариев: 0
Американский лидер заявил о прогрессе после встречи с Эммануэлем Макроном и другими мировыми лидерами.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7 в Биаррице. Об этом он написал в Twitter 25 августа.
 
"Обед с (президентом Франции) Эммануэлем (Макроном) был нашей лучшей встречей. Аналогично очень хорошо прошла и встреча с мировыми лидерами. Есть прогресс!" - отметил американский лидер.
 
Ранее СМИ сообщили, что Макрон и Трамп нашли "точки соприкосновения" по позициям касательно иранской ядерной сделки, международной торговли и другим вопросам.
 
При этом, по данным The Wall Street Journal, в Вашингтоне остались недовольны попыткой давления президента Франции на американского лидера перед саммитом G7.
 
Напомним, 24 августа в Биаррице стартовал саммит Большой семерки.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: саммит, Трамп, Дональд Трамп, G7, Эммануэль Макрон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь