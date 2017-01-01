Трамп остался доволен первым днем саммита G7

Американский лидер заявил о прогрессе после встречи с Эммануэлем Макроном и другими мировыми лидерами.

Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7 в Биаррице. Об этом он написал в Twitter 25 августа.

"Обед с (президентом Франции) Эммануэлем (Макроном) был нашей лучшей встречей. Аналогично очень хорошо прошла и встреча с мировыми лидерами. Есть прогресс!" - отметил американский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что Макрон и Трамп нашли "точки соприкосновения" по позициям касательно иранской ядерной сделки, международной торговли и другим вопросам.

При этом, по данным The Wall Street Journal, в Вашингтоне остались недовольны попыткой давления президента Франции на американского лидера перед саммитом G7.