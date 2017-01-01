Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

КНДР заявила об испытании новой ракетной установки

Комментариев: 0
В Северной Корее успешно испытали новую сверхкрупную пусковую установку, способную запускать несколько ракет.
Ким Че Ын на фоне новой ракетной пусковой установки
Ким Че Ын на фоне новой ракетной пусковой установки

Северная Корея в субботу, 24 августа, провела испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Об этом 25 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Тестовый пуск показал, что все тактические и технологические характеристики новой системы достигли предустановленных параметров", - отмечается в публикации.
Фото: EPA
Новая ракетная пусковая установка Северной Кореи
 
Напомним, в субботу стало известно о двух запусках ракет в КНДР.
 
По данным министерства обороны Японии, запущенные Пхеньяном ракеты были баллистическими.
 
Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали резко негативную реакцию КНДР

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, ракеты, фото, КНДР, испытание оружия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь