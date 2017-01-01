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В Бразилии увеличилось число пожаров

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За два дня число новых пожаров значительно возросло. Власти страны направили на борьбу с огнем военных.
В Бразилии бушуют пожары
В Бразилии бушуют пожары
 
В Бразилии за четверг и пятницу (22 и 23 августа) зафиксировали 1663 новых пожара, половина из них в Амазонии. Об этом сообщило издание El Comercio со ссылкой на данные Национального института космических исследований (INPE).
 
За весь год в Бразилии произошли 78,4 тысячи лесных пожаров, что является худшим показателем с 2013 года.
 
Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС отложит подписание торгового соглашения с Бразилией из-за бездействия местных властей в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.
 
Власти страны после критики со стороны международного сообщества направили на борьбу с огнем армию.
 
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Теги: Бразилия, Амазонка, пожар, лесной пожар, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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