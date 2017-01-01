Курды поддержали создание буферной зоны на севере Сирии

Демократические силы Сирии надеются сыграть позитивную роль в процессе создания Турцией и США зоны безопасности.

Сирийские курды поддержали планы США и Турции по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии. Об этом в субботу, 24 августа, заявил лидер Демократических сил Сирии (SDF) Маслум Кобани, указав, что возглавляемая им организация хотела бы сыграть "позитивную роль" в процессе создания зоны безопасности.

Фактически буферная зона уже начала работу - Турция и США сформировали координационный центр в турецкой провинции Шанлыурфа, сейчас военные двух стран проводят совместные облеты территории на вертолетах, сообщил 24 августа турецкий министр обороны Хулуси Акар.

В начале августа США и Турция объявили о создании буферной зоны между турецкой границей и формированиями альянса курдских отрядов народной самообороны.

Американский президент Дональд Трамп предложил создать зону безопасности, чтобы удержать Анкару от столкновений с альянсом.

Планируется, что буферную зону смогут также использовать сирийские беженцы для возвращения домой из Турции.

В настоящий момент в Турции находятся более 3,5 миллиона беженцев из Сирии - больше, чем в любой другой стране.

Сирийское правительство категорически отвергает идею создания буферной зоны и называет ее нарушением суверенитета страны.

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