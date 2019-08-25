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Южная Корея начала учения у оспариваемых с Японией островов

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Цель учений заключается в дальнейшем укреплении намерений страны по защите своих территорий в Японском море, включая острова Токто, сказали в Сеуле.
Южная Корея спорит с Японией из-за островов
Южная Корея спорит с Японией из-за островов
Getty

Армия Южной Кореи начала двухдневные учения, направленные на обеспечение безопасности в районе островов Токто, которые являются предметом территориального спора между Сеулом и Токио, сообщает южнокорейское агентство Ренхап 25 августа.

Принимая во внимание важность и масштабы мероприятий, им дали название Учения по обеспечению безопасности территорий в Японском море, сказали в Минобороны Южной Кореи.

"Цель учений заключается в дальнейшем укреплении намерений страны по защите своих территорий в Японском море, включая острова Токто", - цитирует агентство представителя ведомства.

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Теги: Япония, Южная Корея, острова, спор, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    25.08.2019, 08:55
Оценка:  0
Rangol
Скоро войска США из Южной Кореи будут воевать против войск США в Японии
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