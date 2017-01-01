Севший в кукурузу A321 разбирали три дня: таймлапс
В России лайнер Airbus A321, который аварийно сел возле аэропорта Жуковский 15 августа, полностью убрали с кукурузного поля. Минутное таймлапс-видео, как его резали на части в течение нескольких дней, опубликовал Telegram-канал Life Shot.
На кадрах видно, как с помощью тяжелой техники и гидравлических инструментов рабочие разрезают на мелкие части сперва крылья самолета, потом отпиливают кабину и разбирают на куски фюзеляж. Затем все это грузят в кузовы грузовиков и вывозят, а последней поле покидает кабина Airbus.
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