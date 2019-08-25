Трамп хочет пригласить Путина на G7 в США
Президент США Дональд Трамп допустил вероятность, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Большой семерки, который пройдет в 2020 году в Америке, пишет Bloomberg 25 августа.
Как сообщает Bloomberg, Трамп заявил, что "безусловно, возможно" пригласит Путина в качестве гостя саммита G7. В тоже время, агентство Reuters пишет, что, по словам Трампа, лидеры семерки обсуждали Россию, но он не знает, вернется ли Москва в G8.
В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве рассмотрят приглашение, если оно поступит, и напомнил слова Путина о возможности возобновления формата G8.
Ранее стало известно, что Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон поддержали необходимось пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Но другие члены группы выступили против. Возвращение России связывают с ситуацией в Украине.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ЗАТО КАКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ В УКРОПНОЙ БИОМАССЕ !!!
ЗЕЛЬЦ УЖЕ ВСЕХ ОБЗВОНИЛ , ВСЕМ НАЯБЕДНИЧАЛ, СОПЛИ ПОРАЗМАЗЫВАЛ....))) ФУУУ МЕРЗОСТЬ , НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОРОСЯТКО, РАЗВЕ ЧТО РАЗМЕРОМ КОШЕЛЬКА, НО ЭТО ДЕЛО НАЖИВНОЕ ...)))
А ТРАМПУ ОСТАЛСЯ ГОД, НУЖНО ОТРАБОТАТЬ!...)))))))
ПО КРАЙНЕ МЕРЕ ПОКАЗАТЬ ВИД ЧТО ОТРАБАТЫВАЕТ, ДВА МИРОТВОРЦА Ё...!!!!! )))))))