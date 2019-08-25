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Трамп хочет пригласить Путина на G7 в США

Комментариев: 4
Вернется ли Россия в состав международного политического клуба, американский президент не знает.
Американский президент Дональд Трамп
Американский президент Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп допустил вероятность, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Большой семерки, который пройдет в 2020 году в Америке, пишет Bloomberg 25 августа.

Как сообщает Bloomberg, Трамп заявил, что "безусловно, возможно" пригласит Путина в качестве гостя саммита G7. В тоже время, агентство Reuters пишет, что, по словам Трампа, лидеры семерки обсуждали Россию, но он не знает, вернется ли Москва в G8.

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве рассмотрят приглашение, если оно поступит, и напомнил слова Путина о возможности возобновления формата G8.

Ранее стало известно, что Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон поддержали необходимось пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Но другие члены группы выступили против. Возвращение России связывают с ситуацией в Украине.

 

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Теги: Путин, Дональд Трамп, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ЇннЇ    25.08.2019, 12:02
Оценка:  -1
ЇннЇ
Только такой лох как путин может съесть эту наживку и вернуться. Уже видели это "триумфальное" возвращение в ОБСЕ. Потешный клоун
VSHIVANKA    25.08.2019, 10:52
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПУТИН ДАВНО ГОВОРИЛ , ЧТО ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ФОРМАЛЬНОСТЬ....
ЗАТО КАКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ В УКРОПНОЙ БИОМАССЕ !!!
ЗЕЛЬЦ УЖЕ ВСЕХ ОБЗВОНИЛ , ВСЕМ НАЯБЕДНИЧАЛ, СОПЛИ ПОРАЗМАЗЫВАЛ....))) ФУУУ МЕРЗОСТЬ , НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОРОСЯТКО, РАЗВЕ ЧТО РАЗМЕРОМ КОШЕЛЬКА, НО ЭТО ДЕЛО НАЖИВНОЕ ...)))
Via_dolorosa    25.08.2019, 11:12
Оценка:  -2
Via_dolorosa
У тебя ватник всё формальность, а санкции только на пользу; только обнищавшие граждане рф об этом ничего не знают, а если и знают то ничего не могут поделать.
ВыВсеВрети    25.08.2019, 11:24
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, МИР ЗНАЕТ КОГО ВЫБИРАЛ ПУ, И ЗА КОГО ЖЫРИК ВАГОН ВОДКИ В ДУМУ ЗАВЕЗ!!!...)))))))
А ТРАМПУ ОСТАЛСЯ ГОД, НУЖНО ОТРАБОТАТЬ!...)))))))
ПО КРАЙНЕ МЕРЕ ПОКАЗАТЬ ВИД ЧТО ОТРАБАТЫВАЕТ, ДВА МИРОТВОРЦА Ё...!!!!! )))))))
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