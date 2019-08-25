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СМИ узнали общую позицию G7 по возвращению России

Комментариев: 6
Лидеры семерки считают, что в настоящий момент "очень рано" реинтегрировать РФ в международный клуб.
Лидеры стран Большой семерки на саммите во Франции
Лидеры стран Большой семерки на саммите во Франции

Лидеры стран Большой семерки считают, что в настоящий момент "очень рано" реинтегрировать Россию в G8. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники 25 агвуста.

При этом они согласились усилить координацию с Москвой. К этому заключению пришли все семь глав государств и правительств.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон поддержали необходимось пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Но другие члены группы выступили против. Возвращение России связывают с ситуацией в Украине.

Позже Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Большой семерки, который пройдет в 2020 году в Америке, но только как гость. В Кремле сказали, что рассмотрят это приглашение, если оно поступит.

 

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Теги: Россия, Путин, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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nelci    25.08.2019, 12:53
Оценка:  +1
nelci
Опять, она хочет за муж только в белом платье, а он вообще не готов жениться!
fkrfyfan    25.08.2019, 12:53
Оценка:  0
fkrfyfan
А почему на фото их 8?
tulchanin    25.08.2019, 13:14
Оценка:  +2
tulchanin
Там вроде Туск с ними, от ЕС. Непонятно правда в каком статусе и нафиг он там нужен если уже есть Макрон, Меркель и Борька.
ps4fifa20    25.08.2019, 12:52
Оценка:  -4
ps4fifa20
Только после возвращения Крыма и точка.
nelci    25.08.2019, 12:54
Оценка:  +1
nelci
Оно то так, да кто спрашивать будет?
fkrfyfan    25.08.2019, 13:13
Оценка:  0
fkrfyfan
Так Крым уже вернулся и больше возвращаться к бандерлогам не желает
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