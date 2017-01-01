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В Хорватии фургон с мигрантами упал в реку, погибла женщина

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Водителю, вероятно мигранту-контрабандисту, удалось выбраться из тонущего автомобиля и сбежать, его разыскивают.
Нелегальные мигранты прорываются в Западную Европу
Нелегальные мигранты прорываются в Западную Европу
 
В Хорватии на границе со Словенией в реку упал фургон с мигрантами, одна женщина погибла, сообщает AP.
 
Полиция говорит, что авария произошла рано утром в воскресенье, 25 августа, после того, как водитель фургона отказался остановиться на контрольно-пропускном пункте и его преследовал патруль.
 
Водителю, вероятно мигранту-контрабандисту, удалось выбраться из тонущего автомобиля и сбежать. Его разыскивают.
 
Полиция спасла 11 мигрантов из тонущего фургона, разбив его окна, но одна из женщин умерла в больнице.
 
На прошлой неделе Словения начала возводить дополнительные ограждения на своей южной границе с Хорватией после значительного увеличения числа мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу между двумя государствами-членами Европейского союза.
 
Напомним, что мигрант из Ирака угрожал поджечь себя в Ватикане.
 
 
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Теги: Хорватия, Словения, мигранты, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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