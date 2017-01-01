Джонсон заявил о прогрессе в переговорах о Brexit

В последние дни Борис Джонсон посетил Берлин и Париж для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер Британии Борис Джонсон на полях саммита G7 в Биарриц заявил об улучшении шансов на выход из ЕС с соглашением после того, как он донес до лидеров свою позицию в отношении 39 миллиардов фунтов счета за развод и ирландской границы, сообщает Sky News.

Джонсон в очередной раз подчеркнул, что текущее соглашение о выходе для британской стороны "мертво" и предупредил, что без соглашения Британия юридически не обязана выплачивать ЕС 39 миллиардов фунтов (43 млрд евро).

В последние дни Борис Джонсон посетил Берлин и Париж для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

На вопрос, стало ли соглашение о Brexit более вероятным после этих встреч, премьер-министр сказал: "Я оптимист. Я думаю, что шансы на соглашение улучшаются, но со стороны наших друзей должно быть много реализма в том, что нынешнее соглашение о выходе мертво".