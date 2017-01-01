В Барселоне эвакуировали пляж из-за снаряда в море
Устройство, которое находится на глубине трех метров и 40 метров от берега, может быть снарядом времен Гражданской войны в Испании.
Городская гвардия Барселоны утром в воскресенье, 25 августа, эвакуировала пляж Сан Себастиа из-за нахождения в воде предполагаемого взрывного устройства, сообщает La Vanguardia.
Устройство, что находится на глубине трех метров и 40 метров от берега, может быть снарядом времен Гражданской войны.
Устройство было обнаружено представителем Гражданской гвардии во время отдыха.
Правоохранители установили периметр безопасности в воде и на суше, эвакуировав отдыхающих и закрыв пляж минимум до понедельника. Сейчас на месте работают драйверы. Если подтвердится, что находка действительно является взрывчаткой, будет проведена ее деактивация.
Напомним, что в результате удара молнии на одном из пляжей Кубы погибли пять человек, среди них - трое детей.
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