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В Барселоне эвакуировали пляж из-за снаряда в море

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Устройство, которое находится на глубине трех метров и 40 метров от берега, может быть снарядом времен Гражданской войны в Испании.
Эвакуация пляжа в Барселоне
Эвакуация пляжа в Барселоне
La Vanguardia
 
Городская гвардия Барселоны утром в воскресенье, 25 августа, эвакуировала пляж Сан Себастиа из-за нахождения в воде предполагаемого взрывного устройства, сообщает La Vanguardia.
 
Устройство, что находится на глубине трех метров и 40 метров от берега, может быть снарядом времен Гражданской войны.
 
Устройство было обнаружено представителем Гражданской гвардии во время отдыха.
 
Правоохранители установили периметр безопасности в воде и на суше, эвакуировав отдыхающих и закрыв пляж минимум до понедельника. Сейчас на месте работают драйверы. Если подтвердится, что находка действительно является взрывчаткой, будет проведена ее деактивация.
 
Напомним, что в результате удара молнии на одном из пляжей Кубы погибли пять человек, среди них - трое детей.
 
 
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Теги: Барселона, Пляж, снаряд
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Источник: korrespondent.net

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