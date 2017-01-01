В Барселоне эвакуировали пляж из-за снаряда в море

Устройство, которое находится на глубине трех метров и 40 метров от берега, может быть снарядом времен Гражданской войны в Испании.

Городская гвардия Барселоны утром в воскресенье, 25 августа, эвакуировала пляж Сан Себастиа из-за нахождения в воде предполагаемого взрывного устройства, сообщает La Vanguardia.

Устройство, что находится на глубине трех метров и 40 метров от берега, может быть снарядом времен Гражданской войны.

Устройство было обнаружено представителем Гражданской гвардии во время отдыха.

Правоохранители установили периметр безопасности в воде и на суше, эвакуировав отдыхающих и закрыв пляж минимум до понедельника. Сейчас на месте работают драйверы. Если подтвердится, что находка действительно является взрывчаткой, будет проведена ее деактивация.