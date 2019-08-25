В США частично обрушился торговый центр
Торговый центр в американском городе Колумбия частично обрушился из-за взрыва газа. Об этом в воскресенье, 26 августа, сообщила телекомпания CNN.
Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.
Инцидент произошел около 07.00 утра (14.00 по киевскому времени). На место прибыли пожарные и спасатели, которые констатировали утечку газа и эвакуировали людей из самого здания, а также с прилегающих территорий.
Взрыв случился около 08.00 утра (15.00 по киевскому времени). По словам представителя пожарной службы, сохраняется опасность полного обрушения здания.
Cмотрите фотогалерею: В США частично обрушился торговый центр
GAS BLAST: An early-morning gas explosion severely damaged a shopping center in Columbia, Maryland, and caused a power outage in the area; no injuries were reported. Officials are now investigating the cause of the explosion. https://t.co/KdmjCqsAY3 pic.twitter.com/ukJEpHxLb1— World News Tonight (@ABCWorldNews) 25 августа 2019 г.
Мощный взрыв разрушил торговый центр в США
Ранее сообщалось, что в индийском городе Сурат 19 человек погибли при пожаре в торговом центре.
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