В США частично обрушился торговый центр

Торговый центр в американском городе Колумбия частично обрушился из-за взрыва газа. Об этом в воскресенье, 26 августа, сообщила телекомпания CNN.

Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Инцидент произошел около 07.00 утра (14.00 по киевскому времени). На место прибыли пожарные и спасатели, которые констатировали утечку газа и эвакуировали людей из самого здания, а также с прилегающих территорий.

Взрыв случился около 08.00 утра (15.00 по киевскому времени). По словам представителя пожарной службы, сохраняется опасность полного обрушения здания.

GAS BLAST: An early-morning gas explosion severely damaged a shopping center in Columbia, Maryland, and caused a power outage in the area; no injuries were reported. Officials are now investigating the cause of the explosion. https://t.co/KdmjCqsAY3 pic.twitter.com/ukJEpHxLb1