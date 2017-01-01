Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России - СМИ

Коллеги из стран Большой семерки не поддержали инициативу президента США по возвращению РФ в состав группы, пишет The Guardian.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщила газета The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что события разворачивались в субботу вечером во время ужина на официальном открытии саммита. По словам источников издания, Трамп настаивал, что Россию следует вернуть в G7 и не согласился с аргументами коллег, которые не поддержали его идею.

Из всех лидеров Большой семерки, находящихся за столом, поддержку американскому лидеру предложил только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, а премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Дональд Туск решительно выступили против возвращения к формату G8.

Как подчеркнул собеседник газеты, "на этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше".

Он добавил, что, по мнению Трампа, для обсуждения проблем Ирана, Сирии и Северной Кореи "Россия должна присутствовать в зале".

Как указывает The Guardian, после ужина было запланировано групповое фото всех лидеров G7, однако мероприятие неожиданно отменили без уточнения причин.

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