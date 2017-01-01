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Израиль ответил на атаку с территории сектора Газы

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Ранее израильская армия перехватила две ракеты, запущенные из Газы. Третья упала на юге страны, жертв и пострадавших нет.
Израильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15
 
Израильская авиация атаковала базу движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории палестинского анклава. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщила пресс-служба армии Израиля.

"В ответ... боевые самолеты Армии обороны Израиля атаковали ряд целей на военной базе ХАМАС в северной части сектора Газа, включая офис командира батальона ХАМАС", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.
 
Ранее в воскресенье израильские военные информировали о перехвате двух из трех ракет, летевших в направлении приграничных израильских населенных пунктов, включая город Сдерот. Третья ракета, запущенная из сектора Газа, приземлилась возле шоссе на юге страны.

Напомним, в августе военные Израиля застрелили несколько вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа.

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Теги: Израиль, сектор Газа, ракеты, арабо-израильский конфликт, атака
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Источник: korrespondent.net

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