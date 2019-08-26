Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами - СМИ
Американский лидер обсуждал идею взорвать бомбу над центром урагана для противодействия конвекционным потокам.
Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами. Об этом 26 августа сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что услышавшие об этом сотрудники были ошарашены.
"Они (ураганы) начинают формироваться у побережья Африки, а когда они движутся по Атлантике, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она ликвидирует его. Почему мы не можем этого сделать?" - передал слова Трампа собеседник издания.
Как указывает Axios, американский лидер также высказал эту идею в разговоре с одним из высокопоставленных чиновников администрации. В 2017 году Трамп уже говорил о бомбардировке ураганов, но без слова "ядерный". Это было отражено в записке совета национальной безопасности США.
При этом идея не получила официального оформления, хотя еще администрация президента Эйзенхауэра в 1950-х годах задумывалась о том, чтобы взорвать ядерную бомбу над центром урагана для противодействия конвекционным потокам. Тогда идею разработал правительственный ученый.
Белый дом не прокомментировал сообщения источников издания.
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