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Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами - СМИ

Комментариев: 1
Американский лидер обсуждал идею взорвать бомбу над центром урагана для противодействия конвекционным потокам.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами. Об этом 26 августа сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
 
Отмечается, что услышавшие об этом сотрудники были ошарашены.
 
"Они (ураганы) начинают формироваться у побережья Африки, а когда они движутся по Атлантике, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она ликвидирует его. Почему мы не можем этого сделать?" - передал слова Трампа собеседник издания.
 
Как указывает Axios, американский лидер также высказал эту идею в разговоре с одним из высокопоставленных чиновников администрации. В 2017 году Трамп уже говорил о бомбардировке ураганов, но без слова "ядерный". Это было отражено в записке совета национальной безопасности США.
 
При этом идея не получила официального оформления, хотя еще администрация президента Эйзенхауэра в 1950-х годах задумывалась о том, чтобы взорвать ядерную бомбу над центром урагана для противодействия конвекционным потокам. Тогда идею разработал правительственный ученый.
 
Белый дом не прокомментировал сообщения источников издания.
 

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Теги: США, ураган, Трамп, Дональд Трамп, Атомная бомба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мыкола    26.08.2019, 06:02
Оценка:  0
Мыкола
Совсем мужик е-нулся! Спятил ! Сначала для борьбы с ураганами, потом с неугодным населением и понеслась душа в рай! Только открой этот ящик Пандоры.Такое из него полезет, что мало людям Земли не покажется !
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