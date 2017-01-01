Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп жалеет, что мало повысил тарифы для Китая

Комментариев: 0
Ранее американские СМИ сообщили, что президент впервые сожалеет об обострении торговой войны с Пекином. В Белом доме заявили, что слова лидера страны неверно истолковали.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп жалеет о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая только на 5%. Об этом 25 августа сообщило агенство Reuters.
 
Ранее на полях саммита G7 после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Трампа спросили, не переосмысливал ли он хотя бы на секунду вопрос обострения торговой войны с Китаем.
 
Американский лидер ответил утвердительно и добавил, что "переосмысливает все вопросы". Многие американские СМИ истолковали слова Трампа как первое сожаление об обострении торговой войны с Китаем.
 
В Белом доме на это заявили, что ответ президента был неверно истолкован и он пожалел лишь о том, что поднял тарифы всего на 5%.
 
"Его ответ был неверно истолкован. Президент Трамп ответил на вопрос утвердительно, так как он сожалеет, что не поднял тарифы еще выше", - уточнила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
 
Напомним, 23 августа Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%.
 
Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, Белый Дом, Пошлины, Трамп, Дональд Трамп, Торговая война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь