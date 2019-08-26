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Независимость Косово отказались признавать 15 стран

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На сегодняшний день число стран, признающих независимость Косово, составляет 97, уточнили в сербском МИД.
Признание независимости Косово отозвали 15 стран
Признание независимости Косово отозвали 15 стран
 
Африканское государство Того стало 15-й страной, которая отозвала признание независимости Косово. Об этом министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил телерадиокомпании РТС.
 
По его словам, Белград продолжит деятельность по отзыву признания Косово. 
 
Как указал Дачич, свою позицию относительно Косово, помимо Того, уточнили ЦАР, Республика Палау, Мадагаскар, Соломоновы Острова, Лесото, Суринам, Гранада, Союз Коморских Островов, Бурунди, Содружество Доминики, Сан-Томе и Принсипи, Либерия, Гвинея-Бисау, Папуа-Новая Гвинея.

Ранее власти Косово приняли решение закрыть въезд для всех сербских чиновников. В МИД Сербии назвали этот шаг Косово "беспрецедентным".

Также в июне стало известно, что Сербия готова к вторжению в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов.

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Теги: Косово, Сербия, независимость
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Cowboychik    26.08.2019, 07:35
Оценка:  0
Cowboychik
З 25 країн - членів Євросоюзу, 5 до сих пір не визнали незалежності Косова - це Греція, Іспанія, Кіпр, Румунія і Словаччина.
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