Иранским женщинам разрешили раз сходить на футбол

Власти Ирана решили разрешить женщинам посетить матч квалификационного отбора на чемпионат мира против Камбоджи.

В Иране разрешили женщинам, которым запрещено посещать футбольные матчи, сходить на игру отборочного турнира к чемпионату мира. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил замминистра спорта Джамшид Тагизаде, женщины смогут прийти на стадион Азади в Тегеране на квалификационный матч команды Ирана против Камбоджи 10 октября.

Власть Ирана заявляет, что запрет посещать стадионы бережет женщин от ругани, которая звучит от болельщиков-мужчин. Запрет, действующий уже несколько десятков лет, лишь изредка снимали для отдельных групп зрительниц.

Отметим, недавно в другой исламской стране начали менять правила для женщин. В саудовской Аравии резкие послабления в общественной сфере начались после прихода к власти Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына - Мухаммеда бен Салмана - наследником престола.

А на прошлой неделе вступили в силу поправки к действующему законодательству, касающиеся уравнивания в правах женщин и мужчин . Теперь взрослым женщинам позволено путешествовать без разрешения мужчины-родственника, а также играть более значительную роль в семейных делах.

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