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На протестах в Гонконге ранены 15 полицейских

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Накануне полиция Гонконга впервые применила против протестующих водометы, а также использовала оружие.
В Гонконге четвертый месяц продолжаются протесты
В Гонконге четвертый месяц продолжаются протесты
Полиция Гонконга заявляет о 15 пострадавших правоохранителях в ходе столкновений с радикально настроенными демонстрантами, 30 из которых были задержаны. Об этом говорится в пресс-релизе полиции.
 
 
Как сообщалось, накануне в Гонконге продолжились антиправительственные протесты, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, а затем водяные пушки для расчистки установленных демонстрантами баррикад.
 
Полиция заявляет, что некоторые радикально настроенные протестующие заблокировали несколько дорог в городе, парализовав движение транспорта. Они также бросали кирпичи и светили лазерами в правоохранителей.
 
Полиция отмечает, что вечером "большая группа крайне жестоких демонстрантов разорила магазины и развлекательные заведения" на одной из площадей города. Они кидали в полицейских различные предметы. Один из сотрудников полиции упал на землю, его окружили протестующие и начали избивать.
 
Тогда шесть полицейских достали пистолеты. Для обеспечения безопасности других сотрудников "один из полицейских произвел предупредительный выстрел в небо". Вскоре после этого демонстранты разошлись по другим районам города.
 
 
"В ходе операций 15 полицейских были ранены и отправлены на лечение в больницу… Полиция задержала 29 мужчин и женщин в возрасте от 12 до 48 лет", - говорится в заявлении.
 
Протестующие были задержаны в связи с участием в незаконном собрании, их обвиняют в незаконном владении оружием и нападении на сотрудников полиции. Правоохранители осудили насилие, которое "вышло за рамки цивилизованного общества".
 
Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.
 
Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. 
 
 

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Теги: полиция, Гонконг, столкновения, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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