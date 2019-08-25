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К Австралии направляется "плот" пемзы размером с Манхэттен

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Дрейфующая структура может положительно повлиять на Большой барьерный риф. "Плот" будет в пути от 6 до 12 месяцев.
В сторону Австралии дрейфует большой слой вулканической породы размером с Манхэттен, что может помочь в восстановлении кораллов Большого барьерного рифа, сообщает CNN.
 
 
Впервые образование площадью около 150 квадратных километров увидели моряки 9 августа.

Как отмечают в NASA, этот слой пемзы образовался после извержения подводного вулкана у острова Тонга.

По предварительным оценкам, 7-12 месяцев этот слой пемзы будет дрейфовать к Австралии, что может положительно повлиять на Большой барьерный риф, куда "плот" вероятно принесет кораллы, ракушки, водоросли, крабов и много других организмов.

Отметим, австралийское правительство вложит в восстановление Большого Барьерного рифа около 380 миллионов долларов. 

Пемза - пористая вулканическая порода, она очень легкая, благодаря чему может оставаться на поверхности воды, морские организмы могут скрываться в ее многочисленных отверстиях.

 

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Теги: Австралия, океан, кораллы, Большой Барьерный риф
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Источник: korrespondent.net

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