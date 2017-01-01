Трамп не захотел встретиться с Зарифом на G7

Президент США Дональд Трамп сообщил о нежелании встречаться с главой иранского МИД Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице, пишет Reuters в понедельник, 26 августа.



"Слишком рано", - прокомментировал Трамп возможную встречу.



По словам Трампа, президент Франции Эммануэль Макрон просил его одобрить приезд Зарифа на саммит G7. "Я знал обо всем, что он делал", - сказал американский лидер.