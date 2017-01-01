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Трамп не захотел встретиться с Зарифом на G7

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Американский президент говорит, что Макрон просил его одобрить приезд Зарифа на саммит G7.
Трамп пока не желает встречаться с иранским руководством
Трамп пока не желает встречаться с иранским руководством
Президент США Дональд Трамп сообщил о нежелании встречаться с главой иранского МИД Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице, пишет Reuters в понедельник, 26 августа.
 

"Слишком рано", - прокомментировал Трамп возможную встречу.

По словам Трампа, президент Франции Эммануэль Макрон просил его одобрить приезд Зарифа на саммит G7. "Я знал обо всем, что он делал", - сказал американский лидер. 
 
Как сообщалось, Зариф неожиданно прибыл во Францию. По данным СМИ, он направился прямо к зданию, где лидеры крупнейших демократий мира обсуждали, как справиться с ядерными амбициями Ирана.
 

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Теги: США, Иран, Трамп, Дональд Трамп, G7
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Источник: korrespondent.net

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