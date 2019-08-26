Лидеры G7 получили в подарок часы из пластика, собранного в океанах
На саммите "Большой семерки" проходит сессия, посвященная изменениям климата. Все участники получили оригинальный подарок от Макрона.
Президент Франции Эммануэль Макрон подарил участникам сессии саммита G7 по климату наручные часы, сделанные из пластика, собранного в океанах, сообщает телеканал BFMTV в понедельник, 26 августа.
"Во время сессии G7, посвященной климату, руководители страны "Большой семерки", приглашенные государства и международные организации нашли на своем месте подарок от французского президента. Особый подарок: пластиковые часы, сделанные из материалов, найденных в океанах, и произведенные баскским сообществом", - говорится в сообщении.
После завершения сессии по климату планируется пресс-конференция Макрона.
Как известно, сегодня в французском Биаррице проходит последний день саммита G7.
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Он тут иногда пишет с моего аккаунта, а я потом расхлёбываю.