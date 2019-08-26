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Лидеры G7 получили в подарок часы из пластика, собранного в океанах

Комментариев: 3
На саммите "Большой семерки" проходит сессия, посвященная изменениям климата. Все участники получили оригинальный подарок от Макрона.
В Биаррице завершается саммит "Большой семерки"
В Биаррице завершается саммит "Большой семерки"
Президент Франции Эммануэль Макрон подарил участникам сессии саммита G7 по климату наручные часы, сделанные из пластика, собранного в океанах, сообщает телеканал BFMTV в понедельник, 26 августа.
 
 
"Во время сессии G7, посвященной климату, руководители страны "Большой семерки", приглашенные государства и международные организации нашли на своем месте подарок от французского президента. Особый подарок: пластиковые часы, сделанные из материалов, найденных в океанах, и произведенные баскским сообществом", - говорится в сообщении.
 
После завершения сессии по климату планируется пресс-конференция Макрона.
 
Как известно, сегодня в французском Биаррице проходит последний день саммита G7.
 

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Теги: океан, саммит, часы, мусор, загрязнения окружающей среды, изменение климата, G7, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Ira0956    26.08.2019, 15:21
Оценка:  +1
Ira0956
Срочный визит к Путину: Эрдоган едет не договариваться, а ПРОСИТЬ
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 14:37
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Эх, жалко России там не было! Путин бы всем подарил слепленные из радиоизотопного навоза матрёшки!
ВыВсеВрети    26.08.2019, 14:54
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
и чайком угостил!...)))))))))))
Ira0956    26.08.2019, 15:21
Оценка:  +1
Ira0956
Шкиряк_и_Зорян ты дурак или удачно притворяешься?
Шкиряк_и_Зорян    26.08.2019, 15:27
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Лично я притворяюсь. А вот мой брат Зорян - на снимке он справа - реально дурак.
Он тут иногда пишет с моего аккаунта, а я потом расхлёбываю.
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