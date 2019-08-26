Трамп рассказал о дискуссии по России на G7

Следующий саммит "семерки", вероятно, пройдет в Майами, присутсвие России на нем "было бы полезно", считает Трамп.

Президент США Дональд Трамп считает полезным присутствие России на следующем саммите "Большой семерки". Об этом он заявил в понедельник, 26 августа, перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель в Биаррице, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, саммит, "вероятно, пройдет в Майами". На вопрос о том, будет ли приглашена Россия, он ответил, "что это было бы полезно", но добавил, что не все лидеры согласны с этим.

"Мы говорили о России, не было голосования или чего-то такого... Я склоняюсь к тому, чтобы сказать "да". Есть те, кто со мной на 100% согласен, есть те, кто не соглашается", - рассказалТрамп.

"Мы обсуждали Россию. Посмотрим, что будет. Я думаю, что это было бы полезно, не факт, что другие с этим соглашаются", - добавил он.

Кроме того, Трамп рассказал об обсуждении вопроса ядерного оружия у Ирана.

"Большой прогресс достигнут по Ирану. Мы в той или иной степени пришли к единому мнению. Оно заключается в том, [что] им нельзя иметь ядерное оружие", - сказал Трамп.

Президент США заверил, что утверждения СМИ об ожесточенных спорах относительно Ирана на саммите не соответствуют действительности. По словам Трампа, все страны G7 придерживаются "единых позиций".

"Это был очень успешный саммит G7, он прошел в очень дружественной обстановке", - констатировал он.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп на саммите G7 поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

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