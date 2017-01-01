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В Средиземном море спасли около 100 мигрантов

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Спасательное судно немецкой НПО Lifeline подобрало около 100 мигрантов в Средиземном море. Теперь оно просит разрешения пришвартоваться в одном из европейских портов.
Спасение мигрантов в Средиземном море (архив)
Спасение мигрантов в Средиземном море (архив)
Getty Images

Немецкое спасательное судно Eleonore спасло около 100 мигрантов в Средиземном море примерно в 50 километрах от побережья Ливии. Об этом  в понедельник, 26 августа, заявил Аксель Штайер - сооснователь немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, которая финансирует судно Eleonore.

Владелец и капитан корабля  Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch) написал в сети Twitter: "Я очень рад, что мы спасли всех людей. Нам удалось это буквально в последнюю секунду, так как лодка  почти утонула". Теперь капитан судна просит правительство ФРГ о содействии, чтобы Eleonore разрешили войти в один из европейских портов.

После того как в конце июня 2018 года ни одна страна Евросоюза в течение нескольких суток не соглашалась принимать немецкое судно Lifeline со спасенными 234 мигрантами из Ливии на борту, оно прибыло в порт Валлетты. Мальтийские власти конфисковали судно, поскольку оно "не принадлежало какому-либо государству". Экипаж утверждал, что Lifeline ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицали это.

Позже на капитана Клауса-Петера Райша завели уголовное дело. Его обвиняли в управлении судном в территориальных водах Мальты без надлежащей лицензии, незаконном пересечении морской границы государства и игнорировании должностных инструкций.

В итоге его приговорили на Мальте к штрафу в 10 тысяч евро. В то же время суд признал, что спасение беженцев не являлось для Райша коммерческой деятельностью, а было гуманитарным актом.

Ранее в Хорватии на границе со Словенией в реку упал фургон с мигрантами, одна женщина погибла.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: нелегалы, мигранты, нелегальная миграция, Средиземное море, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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