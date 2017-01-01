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Лесные пожары в Греции: эвакуированы сотни туристов

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Масштабный лесной пожар вспыхнул на острове Самос. Пожар быстро распространялся из-за сильного ветра и жарких сухих условий.
В Греции бушует лесной пожар
В Греции бушует лесной пожар
kathimerini.gr

В Греции из-за масштабного лесного пожара, который вспыхнул на выходных, пришлось эвакуировать несколько сотен туристов, сообщает BBC.

Как сообщается, масштабный лесной пожар вспыхнул на острове Самос. Пожар быстро распространялся из-за сильного ветра и жарких сухих условий.

Отмечается, что на тушение лесного пожара были направлены около 700 пожарных. Однако пожар, который оказался одним из крупнейших за все время, вынудил местные власти эвакуировать почти тысячу человек из гостиниц. Береговая охрана забирала туристов с пляжей Гликориза и Протеи.

Ранее из-за лесных пожаров на острове Эвбея в Греции были эвакуированы три населенных пункта.

 

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Теги: Греция, туристы, эвакуация, пожар, лесной пожар, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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