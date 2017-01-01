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Синод православной церкви Греции рассмотрит ПЦУ

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Вопрос признания Православной церкви Украины стоит на повестке дня Священного синода церкви Греции, который сегодня начал свою работу.
Заседание Священного синода продлится три дня
Заседание Священного синода продлится три дня

Элладская православная церковь созвала постоянный Священный синод, в рамках которого рассмотрит вопрос признания Православной церкви Украины. Об этом сообщает издание Romfea в понедельник, 26 августа.

Заседание духовенства продлится три дня – до 28 августа. Свое мнение о признании ПЦУ Священным синодом церкви Греции будут представлять докладчики, назначенные самим Синодом.

Принятое решение может повлиять на ситуацию с признанием Православной церкви Украины другими странами.

Ранее синод Православной церкви Украины принял решение создать православный румынский викариат для этнических румын в Украине.

 

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Теги: церковь, Греция, православная церковь, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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