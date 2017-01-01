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G7: Нормандская встреча будет в сентябре

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В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.
Во Франции прошел саммит G7
Во Франции прошел саммит G7
Getty Images

Встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции.

В декларации, размещенной на сайте администрации французского президента Эммануэля Макрона, говорится, что организацией нормандской встречи будут заниматься Германия и Франция.

"В ближайшие недели Франция и Германия организует саммит в нормандском формате для достижения ощутимых результатов", - сказано в документе.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит в нормандском формате планируется в ближайшем будущем. Тогда же она добавила, что саммит по ситуации на востоке Украины состоится в Париже.

 

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Теги: Париж, большая семерка, нормандская четверка, G7, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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