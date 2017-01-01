В Великобритании обнаружили крупный клад монет

Монеты, каждая из которых оценивается в диапазоне от 1 до 5 тысяч фунтов, находятся в отличном состоянии.

Клад с монетами XI века стоимостью lb5 млн ($6,2 млн) обнаружен на одной из ферм в графстве Сомерсет на юго-западе Англии. Об этом сообщает газета The Sun.

По информации издания, 2 571 пенни, отчеканенный в период правления последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона (1022-1066), нашла семейная пара с помощью металлоискателей. Монеты, каждая из которых оценивается в диапазоне от lb1 до 5 тысяч, находятся в отличном состоянии.

По информации экспертов, находка могла принадлежать обеспеченному человеку. "Это значительная сумма для того времени. Речь скорее всего идет, если и не о короле, то о высокопоставленном чиновнике. Их владелец умер, не успев забрать их", - отметил специалист по нумизматике Найджел Миллс, добавив, что клад предположительно был закопан между 1066 и 1072 годами.

Стоимость найденных монет оказалась на lb1 млн выше, чем знаменитое Стаффордширское сокровище - собрание украшений и предметов из золота и серебра, обнаруженное в 2009 году "охотником" за кладами с помощью металлоискателя вблизи старинного города Личфилд, ныне пригорода Бирмингема.

Пара проинформировала о своей находке полицию, как того требует закон, и передала монеты в Британский музей для оценки.

Ранее сообщалось, что в монастыре на Тернопольщине обнаружили клад. Стеклянный сосуд с монетами обнаружили в ходе землянных работ.

А несколько месяцев назад клад с древнеримскими монетами нашли в Киеве. Жители Подола высаживали деревья, когда лопата одного из них наткнулась на что-то твердое в земле.

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