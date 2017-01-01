Пассажир помог экстренно посадить Boeing 757 в Португалии - СМИ

Пришедший на помощь почувствовавшему себя плохо командиру корабля пилот работал в той же авиакомпании.

Пилот британской авиакомпании Jet2 почувствовал себя плохо во время перелета, после чего экстренно посадить самолет второму пилоту помог летчик, который находился на борту в качестве пассажира, пишет газета Daily Mail.

"Было сделано объявление, что в кабине пилота произошел инцидент, после чего другой пилот Jet2, который летел в отпуск, поднялся со своего места в хвосте салона и прошел в кабину", - сообщил один из пассажиров рейса.

"Он вышел из кабины только после приземления, а тот пилот, который изначально управлял самолетом, был на коляске с кислородной маской на лице", - добавил он после экстренной посадки борта приземления в городе Порту.

"Обслуживание пассажиров прекратилось. Стюардессы с разных концов салона начали разговаривать друг с другом по телефонам внутренней связи, так что можно было предположить, что возникла нештатная ситуация", - сообщила другая очевидица.

По свидетельству пассажиров, пришедший на помощь почувствовавшему себя плохо командиру корабля пилот работал в той же авиакомпании. Число людей, находившихся на борту, не называется, однако Boeing 757 может максимально вмещать 235 пассажиров.

Пресс-секретарь бюджетного авиаперевозчика подтвердил, что на борту произошел инцидент, однако не стал приводить подробностей. Он также пообещал, что все пассажиры будут "как можно быстрее" доставлены до места назначения на другом самолете.

Ранее сообщалось, что в варшавском аэропорту произошли две аварийные посадки самолетов за утро.

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