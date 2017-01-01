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В работе Facebook произошел cбой

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Чаще других на проблемы жалуются пользователи из Германии, Великобритании, Швейцарии, Греции, США и Канады.
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Пользователи социальной сети Facebook столкнулись со сбоями в работе сайта, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться вечером в понедельник.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из Германии, Великобритании, Швейцарии, Греции, США и Канады. 

По данным Downdetector, 58% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе сайта, еще 33% - на проблемы со входом в свои аккаунты, 7% испытывают проблемы при загрузке изображений.

Напомним, 24 июля в Facebook и Instagram произошли глобальные сбои.

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В работе мессенджера Facebook произошел сбой

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Теги: сайт, Facebook, соцсети, сбой
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Источник: korrespondent.net

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