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Бывший глава Volkswagen умер после посещения ресторана - СМИ

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Фердинанд Пиех умер 25 августа на 83 году жизни. Спасти его не удалось, причины не называются.
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший председатель правления и экс-глава наблюдательного совета компании Volkswagen, Фердинанд Пиех умер на 83 году жизни. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, австрийский бизнесмен был госпитализирован после посещения ресторана в баварском Розенхайме. Спасти его не удалось, причины не называются.

Пиех родился в Вене в 1937 году, был внуком Фердинанда Порше - основателя одноименной компании. С должности главы набсовета Volkswagen ушел в 2015 году.

Volkswagen долгое время ассоциировался именно с деятельностью Пиеха. Предприниматель считался легендой немецкой автомобильной промышленности, был почетным доктором нескольких университетов, а также почетным жителем ряда немецких городов. Владел пакетом акций Porsche.

Авторитетный немецкий журнал Manager Magazin в 2011 году поставил его на первое место в рейтинге самых значимых германских управленцев за последние 30 лет.

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Теги: смерть, ресторан, Volkswagen
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Источник: korrespondent.net

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