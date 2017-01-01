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Лидеры G7 утвердили итоговое заявление саммита

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Лидеры "Большой семерки" подчеркнули свое единство и позитивную атмосферу дискуссий.
Во Франции завершился саммит лидеров Большой семерки
Во Франции завершился саммит лидеров Большой семерки

Во французском Биаррице завершился саммит стран Большой семерки, куда входят США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Япония. Участие во встречах принимали и лидеры Евросоюза. Итоговая декларация участников саммита G7 опубликована на сайте Елисейского дворца.

Полный текст Декларации лидеров G7

Лидеры G7 хотят подчеркнуть свое великое единство и позитивную атмосферу дискуссий. На саммите G7, организованном Францией в Биаррице, были успешно достигнуты соглашения между главами государств и правительств по нескольким пунктам, кратко изложенным ниже:

Торговля

Большая семерка привержена принципам открытой и справедливой мировой торговли и стабильности мировой экономики.

G7 просит министров финансов внимательно следить за состоянием мировой экономики. Поэтому Большая семерка желает усовершенствовать ВТО (Мировая организация торговли - ред.) с целью повышения эффективности защиты интеллектуальной собственности, более быстрого урегулирования споров и устранения недобросовестной торговой практики.

Большая семерка обязуется достичь в 2020 году соглашения по упрощению регуляторных барьеров и модернизации международного налогообложения в рамках ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития - ред.).

Иран

Мы полностью разделяем две цели: обеспечение условий, при которых Иран никогда не приобретет ядерное оружие, и содействие миру и стабильности в регионе.

Украина

Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели, чтобы добиться ощутимых результатов.

Ливия

Мы поддерживаем перемирие в Ливии, которое приведет к долгосрочному прекращению огня. Мы считаем, что только политическое решение может обеспечить стабильность в Ливии. Мы призываем к хорошо подготовленной международной конференции, которая объединит все заинтересованные стороны и региональных участников, имеющих отношение к этому конфликту. В этой связи мы поддерживаем работу ООН и Африканского союза по организации межливийской конференции.

Гонконг

Большая семерка подтверждает существование и важность Китайско-британской совместной декларации 1984 года о Гонконге и призывает избегать насилия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подарил участникам сессии саммита G7 по климату наручные часы, сделанные из пластика, собранного в океанах.

Трамп рассказал, что у него часто спрашивали на саммите G7

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Теги: саммит, заявление, G7
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Источник: korrespondent.net

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