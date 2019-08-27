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Самолет на одном моторе долетел из Греции в Чехию

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На его борту находилось 170 пассажиров, которые не были информированы о технической неполадке.
Пассажирский Boeing чешского лоукостера на одном моторе вернулся из Греции
Пассажирский Boeing чешского лоукостера на одном моторе вернулся из Греции
Petr Busta

Самолет Boeing 737 чешского лоукостера Smartwings на одном моторе совершил перелет с греческого острова Самос в Прагу. Об этом 26 августа вечером сообщило Чешское радио.

Вскоре после старта у самолета отказал один из двух моторов. Это произошло в прошлый четверг над Эгейским морем. Командир экипажа принял решение не возвращаться на Самос.

Он снизил высоту, и через 2,5 часа полета авиалайнер совершил посадку в Праге. На его борту находилось 170 пассажиров, которые не были информированы о технической неполадке.

Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии расследует обстоятельства, связанные с выходом из строя одного из моторов самолета, и причины, по которым после этого командир экипажа не совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

Smartwings грубо нарушила правила безопасности пассажирских авиаперевозок, считают эксперты ведомства.

Ранее сообщалось, что пассажир помог экстренно посадить Boeing 757 в Португалии.

В Праге совершил экстренную посадку самолет

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Теги: самолет, Греция, Чехия, Прага, лоукост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    27.08.2019, 08:04
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Если бы пилот принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту, ему пришлось бы больше часа летать и дожигать топливо на одном двигателе, если отсутствует система аварийного сбора. Сейчас на многих самолётах её не ставят из за того что сброс топлива не безопасен.
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