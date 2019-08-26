В США два ребенка стали жертвами ДТП с угнанным полицейским авто

Похищенный полицейский джип врезался в несколько припаркованных автомобилей. В результате чего погибли двое детей и еще 10 человек пострадали.

Среди пострадавших как минимум семь детей cbsnews.com

В городе Дейтон, штат Огайо, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием угнанного полицейского автомобиля, в результате чего погибли двое детей и еще 10 человек пострадали. Об этом сообщает CBS News.

Сообщается, что похищенный полицейский джип врезался в несколько припаркованных автомобилей. Отмечается, что среди пострадавших как минимум семь детей.

Подозреваемый в похищении полицейского автомобиля был также госпитализирован, указывает телеканал. На месте ДТП работают следователи. Другие детали пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в США 27 человек пострадали в ДТП с участием скоростного трамвая. Авария произошла поздно вечером. В спасательной операции были задействованы 40 пожарных.

Напомним, в Братиславе столкнулись автобус и троллейбус. Тогда пострадали 13 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet