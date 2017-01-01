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В РФ назвали условия для встречи в нормандском формате

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Лавров заявил, что российская сторона хочет реанимировать “план Штайнмайера”.
Лавров озвучил условия для встречи в нормандском формате
Лавров озвучил условия для встречи в нормандском формате
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Лавров озвучил несколько главных условий для встречи в нормандском формате. Об этом заявил глава МИД РФ в комментарии для журналистов, передает РБК.

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Основным условием российская сторона назвала разведения сил вдоль линии разграничения в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера" об особом статусе оккупированного Донбасса.

Также Лавров отметил, что на бумаге должна быть зафиксирована так называемая “формула Штайнмайера”. Она касается введения особого статуса в оккупированных районах Донбасса. Формула заключается в том, что законы об особом статусе должны временно вступить в силу в день проведения выборов в ОРДЛО в соответствии с тем, как трактуют минские соглашения в РФ. На постоянной основе особый статус может быть закреплен после оценки итогов выборов ОБСЕ. 

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Кроме того, Лавров заявил, что РФ ждет “подтверждения приверженности" минским соглашениям со стороны нового украинского правительства.

Напомним, главы МИД России и Германии обсудили Украину. Министры иностранных дел Германии и России говорили о транзите газа через Украину и переговорном процессе по Донбассу.

 

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Теги: Лавров, нормандский формат, МИД РФ, переговоры, условия
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