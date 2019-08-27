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Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета

Комментариев: 4
В России провели боевые стрельбы из советсткого самоходного 240-миллиметрового миномета Тюльпан.

В сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из 240-миллиметрового миномета Тюльпан, который называют самым мощным в мире.

Стрельбы провели в Тамбовской области России.

Огонь велся по мишеням на расстоянии от 8 до 40 км. Всего было уничтожено порядка 150 целей.

2С4 Тюльпан - 240-мм самоходный миномет советской разработки. Он способен уничтожить укрепленные здания, фортификации, скопления живой силы и бронетехнику противника. Также миномет может поразить цели, которые являются недостижимыми для других артиллерийских орудий.

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Напомним, прошлой осенью в Украине состоялись испытания нового 120-мм минометного мобильного комплекса Барс-8ММК.

 

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Теги: видео, стрельба, миномет, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Антибес    27.08.2019, 10:49
Оценка:  0
Антибес
На Донбасс такие надо отправлять.
Peyot    27.08.2019, 10:36
Оценка:  -3
Peyot
без слез не взглянеш из какого металолома кацапня стреляет...
tulchanin    27.08.2019, 10:51
Оценка:  0
tulchanin
То ли дело новейший миномет "Молот", да ?
Peyot    27.08.2019, 11:03
Оценка:  -1
Peyot
та тоже металолом разница только в том что Украина тартить на оборону в 100500 раз меньше чем рфия! А если бы тратили хотя бы половину от вашего вы бы не то что окупировать крым донбас не заикались вы бы переживали как бы не пришлось вернуть по самый Дон исконно украинские земли отжатые совком!
VSHIVANKA    27.08.2019, 11:05
Оценка:  0
VSHIVANKA
И ДАЖЕ ЭТОГО " МЕТАЛЛОЛОМА " ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ СТАВИТЬ РАКОМ САМУЮ СИЛЬНУЮ АРМИЮ КОНТИНЕНТА , И ВАРИТЬ УКРОП В КОТЛАХ.....)))
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