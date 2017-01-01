Госдеп исключил Палестину из списка стран - СМИ

Официально об исключении не объявлялось, Палестина была исключена из списка стран и территорий, опубликованных на сайте Управления Ближнего Востока Госдепа.

На сайте Управления Ближнего Востока Госдепартамента США из списка стран и территорий исчезла Палестинская автономия. Об этом пишет Jerusalem Post

"Набиль Абу Рудайне, прес-секретарь президента ПА, заявил, что изъятие каких-либо ссылок на палестинцев из списка стран соответствует идеям крайне правых израильтян и беспрецедентного снижения американской внешней политики", - говорится в сообщении.

По словам Рудайне, действия США "осуществляются в контексте отчаянных попыток уничтожить дело и народ Палестины".

Администрация США, по мнению прес-секретаря, "должна знать, что в регионе не будет мира, безопасности и стабильности без создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на границе 4 июня 1967".

Отмечается, что решение Госдепартамента официально не объявлялось, ПА просто была исключена из списка стран и территорий, опубликованных на веб-странице Управления Ближнего Востока.

Напомним, после снос палестинских домов в Восточном Иерусалиме в конце июля, Палестина заявила о прекращении действия всех имеющихся соглашений с Израилем.

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