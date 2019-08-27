Мощный ливень затопил Мадрид

Бурные потоки воды залили улицы испанской столицы, подхватывая автомобили. Подземный транспорт работал с перебоями.

Сильные ливни с градом затопили улицы испанского Мадрида. Из-за непогоды движение транспорта было нарушено на нескольких автострадах, потоками воды уносило машины, с перебоями работали метро и аэропорт. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает Euronews.

Государственное метеорологическое агентство ввело "оранжевый" уровень тревоги.

От непогоды также пострадали 14 из 17 регионов Испании. Метеоагентство предупреждает, что сильные дожди в некоторых районах могут продлиться до конца августа.

La tormenta se ve en el eco del radar que mostrado antes de este tweet ... la fuerte tromba ca'ida en el sureste de #Madrid nos deja las primeras im'agenes captadas en las calles de #Arganda @PadelKass donde el cielo se ha desplomado en pocos minutos ... wow! #lluvia #Tormenta pic.twitter.com/ELI1LFB4sq — Mario Picazo (@picazomario) 26 серпня 2019 р.

Hoy #Madrid poco a poco vuelve a la normalidad despu'es de la intensa #lluvia #granizo que ayer paralizo algunas zonas de la comunidad ... hasta el puente de Segovia era m'as f'acil cruzarlo en piragua que en coche #tormenta #Madrid #DANA pic.twitter.com/i0UHZoxTWj — Mario Picazo (@picazomario) 27 серпня 2019 р.

Ранее сильный ливень затопил центр Румынии. Всего за 20 минут стихия затопила поселок Телмечел.

Также мощный ливень затопил Стамбул. По крайней мере один человек утонул.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet