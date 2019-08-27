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Мощный ливень затопил Мадрид

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Бурные потоки воды залили улицы испанской столицы, подхватывая автомобили. Подземный транспорт работал с перебоями.

Сильные ливни с градом затопили улицы испанского Мадрида. Из-за непогоды движение транспорта было нарушено на нескольких автострадах, потоками воды уносило машины, с перебоями работали метро и аэропорт. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает Euronews.

Государственное метеорологическое агентство ввело "оранжевый" уровень тревоги.

От непогоды также пострадали 14 из 17 регионов Испании. Метеоагентство предупреждает, что сильные дожди в некоторых районах могут продлиться до конца августа.

 

Ранее сильный ливень затопил центр Румынии. Всего за 20 минут стихия затопила поселок Телмечел. 

Также мощный ливень затопил Стамбул. По крайней мере один человек утонул.

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Теги: Испания, видео, Мадрид, потоп, ливень, непогода
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Источник: korrespondent.net

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