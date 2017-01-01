Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китайский юань упал до минимума за 11 лет

Комментариев: 0
Центробанк Китая опустил официальный курс наиональной валюты до минимального значения с 18 марта 2008 года.
Курс юаня падает на фоне замедления роста китайской экономики
Курс юаня падает на фоне замедления роста китайской экономики
titles.ws

Народный банк Китая во вторник, 27 августа, снизил курс юаня на 240 базисных пунктов, до 7,0810 юаня за доллар.

Согласно статистики регулятора, это минимальное значение с 18 марта 2008 года.

По мнению ведущего аналитика CITIC Securities Мин Мина, курс юаня продолжает сохранять прямую зависимость от экспорта китайской экономики.

"При анализе курса юаня необходимо вернуться к базовым положениям. На протяжении первых семи месяцев этого года он был относительно стабильным, в июле динамика экспорта немного превысила прогнозы. По этой причине в том случае, если уровень экспорта будет поддерживаться на стабильном уровне, то и курс юаня стабилизируется. Риски невелики", - приводит его слова портал Ицай.

Напомним, 23 августа президент США Дональд Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%.
 
Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Китай, доллар, валюта, юань
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь