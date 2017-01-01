Китайский юань упал до минимума за 11 лет
Народный банк Китая во вторник, 27 августа, снизил курс юаня на 240 базисных пунктов, до 7,0810 юаня за доллар.
Согласно статистики регулятора, это минимальное значение с 18 марта 2008 года.
По мнению ведущего аналитика CITIC Securities Мин Мина, курс юаня продолжает сохранять прямую зависимость от экспорта китайской экономики.
"При анализе курса юаня необходимо вернуться к базовым положениям. На протяжении первых семи месяцев этого года он был относительно стабильным, в июле динамика экспорта немного превысила прогнозы. По этой причине в том случае, если уровень экспорта будет поддерживаться на стабильном уровне, то и курс юаня стабилизируется. Риски невелики", - приводит его слова портал Ицай.
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