На военном полигоне в РФ взорвался ядерный реактор, а не ракета - эксперт

В воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.

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На российской военной базе в Архангельской области 8 августа взорвался ядерный реактор, а не ракета, как утверждает российская власть.

Об этом сообщил Нилс Бомер, руководитель отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации, передает “Радіо Свобода“.

По его словам, после взрыва в воздух попали изотопы бария, стронция и лантана.

“Наличие продуктов распада, таких как барий и стронций, происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор “, - считает Бомер.

Напомним, авария в Архангельской области на севере России произошла 8 августа.

СМИ показали кадры с места взрыва ракеты в России.

Как сообщалось 15 августа, США идентифицировали боевую систему, взорвавшуюся под Северодвинском в Архангельской области РФ.

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