Начался второй этап поставок С-400 в Турцию

Самолет из России доставил на авиабазу в провинции Анкара элементы второй батареи ЗРК С-400.

Начался второй этап поставки элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию, сообщило минобороны республики во вторник, 27 августа.

"Сегодня начались поставки элементов второй батареи ЗРК С-400. Самолет прибыл из России на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Поставки будут продолжаться в течение месяца", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Первый этап поставки элементов С-400 в Турцию прошел в июле. Из РФ прибыло 30 грузовых самолетов.

Напомним, поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля. США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet