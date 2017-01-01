ДТП в Греции: машина с мигрантами вылетела в кювет, погибли шестеро

В джипе находились 14 мигрантов и два торговца людьми. После аварии торговцы попытались скрыться от полиции, но их задержали.

В Греции машина с мигрантами вылетела в кювет rian.com.ua

На севере Греции джип с мигрантами вылетел в кювет: погибли шесть мигрантов, еще десять пострадали. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Ekathimerini во вторник, 27 августа.

"Шесть мигрантов погибли и еще десять пострадали на севере Греции, когда джип вылетел в кювет", - говорится в сообщении.

Всего в джипе находились 16 человек, среди которых 14 граждан Пакистана и Египта и двое торговцев людьми.

По данным полиции, инцидент произошел вблизи поселка Лутра, что вблизи турецкой границы. Вероятно, джип пересек греческую границу нелегально. Четыре человека находятся в больнице с травмами тяжелой степени.

Сообщается, что после ДТП торговцы людьми, граждане Алжира и Болгарии, пытались скрыться пешком, однако их вскоре задержали правоохранители. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, что ранее из Турции в Грецию перебрались более 160 нелегальных мигрантов.

Также сообщалось, что в Средиземном море спасли около 100 мигрантов.

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