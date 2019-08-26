В Госдепе объяснили исключение Палестины из списка стран
В Вашингтоне говорят, что не исключали Палестину из списка стран и территорий, а обновляют сайт.
Госдепартамент США объясняет исключение Палестины из списка стран и территорий обновлением сайта ведомства, а не с изменением политики, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепа.
"Сайт обновляется. Наша политика (в отношении Палестины) не менялась", - заявил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что Палестина исчезла из списка стран и территорий на сайте Управления Ближнего Востока Госдепа. Палестинские чиновники выразили возмущение произошедшим.
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