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В Госдепе объяснили исключение Палестины из списка стран

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В Вашингтоне говорят, что не исключали Палестину из списка стран и территорий, а обновляют сайт.
Палестина исчезла из списка стран из-за обновления сайта Госдепа
Палестина исчезла из списка стран из-за обновления сайта Госдепа
Getty Images
Госдепартамент США объясняет исключение Палестины из списка стран и территорий обновлением сайта ведомства, а не с изменением политики, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепа.
 
 
"Сайт обновляется. Наша политика (в отношении Палестины) не менялась", - заявил представитель ведомства.
 
Ранее сообщалось, что Палестина исчезла из списка стран и территорий на сайте Управления Ближнего Востока Госдепа. Палестинские чиновники выразили возмущение произошедшим.
 

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Теги: США, Палестина, госдепартамент США
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Источник: korrespondent.net

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