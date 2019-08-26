В Госдепе объяснили исключение Палестины из списка стран

В Вашингтоне говорят, что не исключали Палестину из списка стран и территорий, а обновляют сайт.

Палестина исчезла из списка стран из-за обновления сайта Госдепа Getty Images

Госдепартамент США объясняет исключение Палестины из списка стран и территорий обновлением сайта ведомства, а не с изменением политики, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепа. "Сайт обновляется. Наша политика (в отношении Палестины) не менялась", - заявил представитель ведомства. Ранее сообщалось, что Палестина исчезла из списка стран и территорий на сайте Управления Ближнего Востока Госдепа. Палестинские чиновники выразили возмущение произошедшим. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент