В Турции засняли обрушение моста: Люди и авто упали в воду
Причиной разрушения моста стали обильные осадки, размывшие конструкцию.
В турецком городе Терме 26 августа обвалился мост, два человека были травмированы.
Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на Hurriyet daily news.
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Отмечается, что после осадков дорога через мост фактически была закрыта, однако некоторые граждане ее все равно ее использовали, заявил мэр Терме Али Клич.
Два человека получили ранения, упав в пропасть, образовавшуюся в результате обвала. Также был поврежден припаркованный микроавтобус, который упал в реку.
Как сообщалось 24 августа, в Харькове обрушился автомобильный мост.
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