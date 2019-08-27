В Турции засняли обрушение моста: Люди и авто упали в воду

Причиной разрушения моста стали обильные осадки, размывшие конструкцию.

Два человека получили травмы скриншот из видео

В турецком городе Терме 26 августа обвалился мост, два человека были травмированы.

Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на Hurriyet daily news.

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Отмечается, что после осадков дорога через мост фактически была закрыта, однако некоторые граждане ее все равно ее использовали, заявил мэр Терме Али Клич.

Два человека получили ранения, упав в пропасть, образовавшуюся в результате обвала. Также был поврежден припаркованный микроавтобус, который упал в реку.

Как сообщалось 24 августа, в Харькове обрушился автомобильный мост.

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